VECTOR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VECTOR lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

VECTOR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,30 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent auf 15,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at