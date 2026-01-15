VECTOR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VECTOR hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,53 JPY, nach 21,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,94 Milliarden JPY – ein Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VECTOR 15,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at