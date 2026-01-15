|
15.01.2026 06:31:29
VECTOR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
VECTOR hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,53 JPY, nach 21,64 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,94 Milliarden JPY – ein Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VECTOR 15,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!