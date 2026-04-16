VECTOR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

VECTOR hat am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat VECTOR mit einem Umsatz von insgesamt 17,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

VECTOR hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 108,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 89,43 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 63,79 Milliarden JPY, während im Vorjahr 59,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at