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04.11.2026 06:31:28
Vectrus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vectrus hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vectrus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vectrus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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