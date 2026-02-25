Vectrus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vectrus hat am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vectrus 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,45 USD. Im Vorjahr waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.

Vectrus hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,48 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

