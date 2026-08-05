Vectrus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vectrus hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,81 USD. Im letzten Jahr hatte Vectrus einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1,26 Milliarden USD gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD sowie einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at