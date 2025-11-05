Vectrus: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vectrus präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,90 Prozent auf 1,17 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at