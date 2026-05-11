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11.05.2026 06:31:29
Vedant Fashions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vedant Fashions präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 4,71 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,16 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent auf 3,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 15,46 INR. Im letzten Jahr hatte Vedant Fashions einen Gewinn von 15,99 INR je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,67 Prozent auf 14,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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