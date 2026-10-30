Vedanta Aluminium Metal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vedanta Aluminium Metal hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 14,40 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 220,83 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at