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02.06.2026 06:31:29
Vedavaag Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vedavaag Systems hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 495,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 291,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,22 INR, nach 3,62 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,29 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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