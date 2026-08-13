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13.08.2026 06:31:29
Veea gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Veea lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veea -0,190 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Veea im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Veea 0,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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