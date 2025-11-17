Veea mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veea hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veea 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at