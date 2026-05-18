Veea: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Veea stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1700 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at