Veeco Instruments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Veeco Instruments hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veeco Instruments in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 158,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 167,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at