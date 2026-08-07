Veeco Instruments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Veeco Instruments hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Veeco Instruments einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 166,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at