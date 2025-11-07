Veeco Instruments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veeco Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veeco Instruments in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 165,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 184,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at