Veejay Lakshmi Engineering Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Veejay Lakshmi Engineering Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veejay Lakshmi Engineering Works -0,650 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 194,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 228,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

