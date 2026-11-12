Veejay Lakshmi Engineering Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veejay Lakshmi Engineering Works hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,700 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 218,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at