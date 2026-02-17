Veer Energy Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veer Energy Infrastructure hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 77,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Veer Energy Infrastructure 23,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at