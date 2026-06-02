02.06.2026 06:31:29

Veer Energy Infrastructure zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Veer Energy Infrastructure hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veer Energy Infrastructure -0,370 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,3 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Veer Energy Infrastructure 0,120 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 45,49 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 103,22 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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