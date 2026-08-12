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12.08.2026 06:31:29
Veer Global Infraconstruction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Veer Global Infraconstruction hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,05 INR. Im letzten Jahr hatte Veer Global Infraconstruction einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Veer Global Infraconstruction in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,4 Millionen INR im Vergleich zu 11,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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