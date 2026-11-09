Veer Global Infraconstruction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Veer Global Infraconstruction präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,43 Prozent zurück. Hier wurden 10,8 Millionen INR gegenüber 15,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at