Veer Global Infraconstruction: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Veer Global Infraconstruction hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,00 INR, nach 1,12 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 40,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,03 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 116,30 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at