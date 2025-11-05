Veeram Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Veeram Securities hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veeram Securities ein EPS von 0,090 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veeram Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 52,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at