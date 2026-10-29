Veeram Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veeram Securities gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,6 Millionen INR – ein Plus von 55,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Veeram Securities 64,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at