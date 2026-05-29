Veeram Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Veeram Securities hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Veeram Securities 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Veeram Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,670 INR, nach 2,20 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,45 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 245,98 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at