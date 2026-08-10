Veeram Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Veeram Securities hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,71 Prozent auf 43,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at