Veerhealth Care: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Veerhealth Care hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,20 INR gegenüber 0,040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,06 Prozent auf 72,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at