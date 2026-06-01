01.06.2026 06:31:29

Veerhealth Care stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veerhealth Care stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Veerhealth Care ein EPS von -0,050 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Veerhealth Care im vergangenen Quartal 167,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 198,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Veerhealth Care 56,2 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 94,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 324,85 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 166,71 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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