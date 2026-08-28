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28.08.2026 06:31:29
Veeva Systems A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Veeva Systems A lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 928,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 789,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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