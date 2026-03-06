Veeva Systems A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Veeva Systems A hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veeva Systems A ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 836,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 720,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,44 USD. Im Vorjahr hatte Veeva Systems A 4,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Veeva Systems A 3,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at