Veeva System a Aktie
WKN DE: A1W5SA / ISIN: US9224751084
|
20.11.2025 22:21:27
VEEVA SYSTEMS INC Profit Advances In Q3
(RTTNews) - VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $236.203 million, or $1.40 per share. This compares with $185.808 million, or $1.13 per share, last year.
Excluding items, VEEVA SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $345.110 million or $2.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $811.236 million from $699.207 million last year.
VEEVA SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $236.203 Mln. vs. $185.808 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.13 last year. -Revenue: $811.236 Mln vs. $699.207 Mln last year.
