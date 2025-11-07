Veg of Lund Registered legte Quartalsergebnis vor

Veg of Lund Registered äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Veg of Lund Registered im vergangenen Quartal 0,5 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 138,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Veg of Lund Registered 0,2 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at