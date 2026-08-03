Vega gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vega äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Vega hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,32 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,70 Prozent auf 4,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at