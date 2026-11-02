Vega gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vega hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Vega 11,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Vega hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at