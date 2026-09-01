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01.09.2026 06:31:29
Vega Mining legte Quartalsergebnis vor
Vega Mining hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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