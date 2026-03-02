Vega Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vega Mining hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 86,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at