Vega Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vega Mining lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vega Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen CAD im Vergleich zu 0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,61 Millionen CAD – ein Plus von 91,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vega Mining 0,84 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at