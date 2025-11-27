Vega Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vega Mining stellte am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vega Mining einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at