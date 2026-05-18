18.05.2026 06:31:29

Vega präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vega hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,58 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,38 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 84,09 JPY beziffert, während im Vorjahr 57,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,13 Milliarden JPY, während im Vorjahr 15,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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