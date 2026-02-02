Vega stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vega präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 20,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vega 4,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at