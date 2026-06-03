Vegetable Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vegetable Products äußerte sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 404,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,530 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vegetable Products 2,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 156,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 927,76 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at