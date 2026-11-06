Vegetable Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vegetable Products ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vegetable Products die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Vegetable Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 24,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 96,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vegetable Products 674,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at