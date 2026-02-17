Vegetable Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vegetable Products äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vegetable Products -0,140 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 139,24 Prozent auf 1,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 487,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at