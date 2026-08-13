Velan Hotels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Velan Hotels hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at