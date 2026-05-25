Velan Hotels vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Velan Hotels hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Velan Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,710 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 0,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen INR.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,660 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Velan Hotels ein Ergebnis je Aktie von -4,010 INR vermeldet.

Umsatzseitig wurden 0,35 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Velan Hotels 0,02 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at