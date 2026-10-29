Velan Hotels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Velan Hotels hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at