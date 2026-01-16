Velan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Velan stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,960 CAD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,00 Prozent auf 100,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at