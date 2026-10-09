Velan präsentierte Quartalsergebnisse

Velan äußerte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,98 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Velan -0,160 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 80,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at