Velesto Energy Bhd Registered präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,53 Prozent auf 217,2 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at